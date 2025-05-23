Будьте осторожны во время готовки! В Беларуси запретили продавать эту томатную пасту

Среди нарушений специалисты выявили, что в составе продукта содержится недопустимая пищевая добавка — диоксид серы (Е220). Кроме того, в результате исследований установлено, что массовая доля растворимых сухих веществ в продукте составляет 23,7% при норме как минимум 25%. Таким образом, продукт не может быть идентифицирован как томатная паста, за которую выдается.