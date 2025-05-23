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Будьте осторожны во время готовки! В Беларуси запретили продавать эту томатную пасту

В Беларуси запретили продавать томатную пасту 25% «Семилукская трапеза», следует из реестра опасной продукции.

В Беларуси запретили продавать томатную пасту 25% «Семилукская трапеза», следует из реестра опасной продукции.

Производителем указанной продукции является ООО «Семилукский пищекомбинат» (РФ).

Среди нарушений специалисты выявили, что в составе продукта содержится недопустимая пищевая добавка — диоксид серы (Е220). Кроме того, в результате исследований установлено, что массовая доля растворимых сухих веществ в продукте составляет 23,7% при норме как минимум 25%. Таким образом, продукт не может быть идентифицирован как томатная паста, за которую выдается.