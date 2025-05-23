The Telegraph: ВС РФ применяют тактику «тройного удушающего захвата» на Украине

«Вот здесь и возникает действительно сложная дилемма, на которую на самом деле нет ответа. Окапывание и все эти защитные меры отлично подходят для снижения потерь от артиллерии или FPV, однако планирующие бомбы разрушат эти укрепления и похоронят людей», — поясняет Рейнольдс.