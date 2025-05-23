The Telegraph: ВС РФ применяют тактику «тройного удушающего захвата» на Украине

Эта тактика состоит из трёх последовательных этапов. Сначала проводится наземное наступление с целью фиксации позиций украинских сил, лишая их возможности маневрировать. Затем в дело вступают беспилотники различных типов (FPV и дроны-бомбардировщики), ещё больше сковывая передвижения и блокируя пути отхода. Завершающим этапом являются удары планирующими авиабомбами по укреплённым позициям.
Ник Рейнольдс, эксперт по наземным войнам из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), отмечает сложность ситуации, в которой оказываются украинские военные.
«Вот здесь и возникает действительно сложная дилемма, на которую на самом деле нет ответа. Окапывание и все эти защитные меры отлично подходят для снижения потерь от артиллерии или FPV, однако планирующие бомбы разрушат эти укрепления и похоронят людей», — поясняет Рейнольдс.
Таким образом, украинские солдаты оказываются перед сложным выбором: удерживать позиции, рискуя понести значительные потери и истощить ресурсы, либо сохранять мобильность, становясь более уязвимыми для атак беспилотников и отдельных штурмовых групп.
Ранее Life.ru сообщал, что за неделю российские вооружённые силы нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, аэродромам и местам базирования иностранных наёмников ВСУ. Кроме того, подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии вышли на границу Днепропетровской области. ВС РФ также начали бои за последний участок границы ДНР и Запорожской области, остающийся под контролем противника.