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Россия предупредила об ответных действиях на массированные налеты украинских БПЛА

Министерство иностранных дел РФ предупредило об ответных действиях на массированные налеты украинских беспилотных летательных аппаратов на российские регионы, которые происходят на фоне возобновления прямых переговоров и масштабного обмена пленными.

Министерство иностранных дел РФ предупредило об ответных действиях на массированные налеты украинских беспилотных летательных аппаратов на российские регионы, которые происходят на фоне возобновления прямых переговоров и масштабного обмена пленными. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте в пятницу, 23 мая.

Заявляется, что в качестве целей будут выбраны «сугубо военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

«Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — заявили в Министерстве обороны России.

Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированные атаки по российским регионам с 20 по 23 мая, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

По данным Министерства обороны, за двое с половиной суток, с 20:00 20 мая до 8 часов 23 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 1177 дронов ВСУ, из них 788 — за пределами зоны проведения специальной военной операции (СВО).