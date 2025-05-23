Россия предупредила об ответных действиях на массированные налеты украинских БПЛА

Министерство иностранных дел РФ предупредило об ответных действиях на массированные налеты украинских беспилотных летательных аппаратов на российские регионы, которые происходят на фоне возобновления прямых переговоров и масштабного обмена пленными. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте в пятницу, 23 мая.