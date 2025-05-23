Лавров: Россия привержена мирному урегулированию вопреки преступным шагам Киева

«Остаёмся привержены мирному урегулированию. Мы всегда открыты для переговоров. Президент России Владимир Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями», — подчеркнул Лавров.
Он напомнил, что Москва строго соблюдала все договорённости по временному перемирию, которое объявлялось на Пасху и День Победы. Однако киевский режим игнорировал условия и показывал агрессивное и преступное поведение, несмотря на любые уступки РФ. Лавров подчеркнул, что Россия намерена выполнять договорённости, которые были достигнуты недавно в Стамбуле за столом переговоров с Украиной. При этом Кремль требует и от Киева аналогичных действий, отметил министр.
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о главном итоге — договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также переговорщики согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию на втором раунде переговоров, дата и место которого ещё не определены.