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Лавров: Россия привержена мирному урегулированию вопреки преступным шагам Киева

Москва готова продолжать держать курс на мирное урегулирование конфликта на Украине, хотя со стороны Киева не прекращаются преступные шаги и демонстрируется нежелание идти путём дипломатии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя рекордное количество нападений беспилотников ВСУ на российские гражданские объекты за последние дни.

Источник: Life.ru

«Остаёмся привержены мирному урегулированию. Мы всегда открыты для переговоров. Президент России Владимир Путин это неоднократно подтверждал публично и в своих переговорах с зарубежными деятелями», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что Москва строго соблюдала все договорённости по временному перемирию, которое объявлялось на Пасху и День Победы. Однако киевский режим игнорировал условия и показывал агрессивное и преступное поведение, несмотря на любые уступки РФ. Лавров подчеркнул, что Россия намерена выполнять договорённости, которые были достигнуты недавно в Стамбуле за столом переговоров с Украиной. При этом Кремль требует и от Киева аналогичных действий, отметил министр.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о главном итоге — договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также переговорщики согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию на втором раунде переговоров, дата и место которого ещё не определены.