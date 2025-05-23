Он напомнил, что Москва строго соблюдала все договорённости по временному перемирию, которое объявлялось на Пасху и День Победы. Однако киевский режим игнорировал условия и показывал агрессивное и преступное поведение, несмотря на любые уступки РФ. Лавров подчеркнул, что Россия намерена выполнять договорённости, которые были достигнуты недавно в Стамбуле за столом переговоров с Украиной. При этом Кремль требует и от Киева аналогичных действий, отметил министр.