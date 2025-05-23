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В США раскрыли главное желание Трампа по Украине

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет скорее разделаться с проблемой конфликта на Украине, но сталкивается с непредвиденными затруднениями, пишет колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

Источник: Reuters

«Украина не скоро покончит с президентом (Дональдом Трампом. — Прим. ред.), который не хочет ничего, кроме как покончить с Украиной» — говорится в материале.

Брэндс подчеркивает, что Трамп не может перейти к более агрессивной стратегии по Украине, поскольку в таком случае ему придется признать украинский конфликт своей проблемой, а не «войной Байдена», как многократно подчеркивал новый американский лидер.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у США на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает Трамп, а остались лишь задачи предыдущей демократической администрации по постоянному поддержанию России в напряжении.