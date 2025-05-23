«Украина не скоро покончит с президентом (Дональдом Трампом. — Прим. ред.), который не хочет ничего, кроме как покончить с Украиной» — говорится в материале.
Брэндс подчеркивает, что Трамп не может перейти к более агрессивной стратегии по Украине, поскольку в таком случае ему придется признать украинский конфликт своей проблемой, а не «войной Байдена», как многократно подчеркивал новый американский лидер.
Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у США на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает Трамп, а остались лишь задачи предыдущей демократической администрации по постоянному поддержанию России в напряжении.