Лавров: Россия готова представить проект документа об урегулировании после обмена военнопленными

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия будет готова представить Украине проект документа об урегулировании конфликта, как только завершится обмен военнопленными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
По его словам, Москва сейчас активно работает над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий «достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании».
«Мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу “тысяча на тысячу”, — добавил дипломат.
По итогам состоявшихся 16 мая в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной была достигнута договоренность обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла «этот запрос к сведению». 23 мая с подконтрольной Украине территории были возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен также переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Обмен планируется продолжить в ближайшие дни. -0-