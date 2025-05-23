Лавров: Россия готова представить проект документа об урегулировании после обмена военнопленными

По итогам состоявшихся 16 мая в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной была достигнута договоренность обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла «этот запрос к сведению». 23 мая с подконтрольной Украине территории были возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен также переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Обмен планируется продолжить в ближайшие дни. -0-