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МО РФ опубликовало видео с освобожденным из плена гражданским населением

Украина в рамках обмена вернула 270 российских военных и 120 гражданских лиц.

Минобороны России опубликовало видеозапись с гражданским населением, вернувшимся из украинского плена в результате обмена.

На кадрах можно увидеть мирных жителей в салоне автобуса, многие из которых не смогли сдержать слез от долгожданного возвращения домой.

Ранее ведомство сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона передала Украине 270 пленных ВСУ и 120 гражданских.

Также ранее сообщалось, что инициированный Россией масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом планируется продолжить в ближайшие дни.