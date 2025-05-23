МО РФ опубликовало видео с освобожденным из плена гражданским населением

Минобороны России опубликовало видеозапись с гражданским населением, вернувшимся из украинского плена в результате обмена.
На кадрах можно увидеть мирных жителей в салоне автобуса, многие из которых не смогли сдержать слез от долгожданного возвращения домой.
Ранее ведомство сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона передала Украине 270 пленных ВСУ и 120 гражданских.
Также ранее сообщалось, что инициированный Россией масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом планируется продолжить в ближайшие дни.