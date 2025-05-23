Этот алкогольный напиток попал под запрет в Беларуси. Какие нарушения выявлены?

В ходе проверки продукции специалисты обнаружили наличие недопустимой пищевой добавки консерванта сернистой кислоты (диоксида серы) в количестве 13 мг/дм3. Отмечается, что пищевая добавка может вызвать аллергические реакции, при этом она противопоказана при наличии некоторых заболеваний.