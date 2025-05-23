В США грезят о возможности уничтожать цели по всей планете за считанные минуты

А ранее Life.ru рассказывал, как в США предложили устроить ядерный взрыв ради спасения планеты. Для решения экологических проблем американский ученый Эндрю Хаверли из Рочестерского технологического института предложил радикальный метод — взрыв мощной ядерной бомбы в океане. По его мнению, детонация термоядерного устройства на большой глубине позволит временно замедлить процесс глобального потепления. Хаверли утверждает, что образовавшиеся после взрыва измельченные базальтовые породы, имея огромную площадь поверхности, будут эффективно связывать углекислый газ, нейтрализуя его вредное воздействие. При этом, предложенная мощность бомбы составляет 81 мегатонну, что в 1600 раз превышает мощность знаменитой «Царь-бомбы».