Глава МИД РФ Лавров высказался об увеличении атак Киева по России

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на очевидную взаимосвязь между участившимися террористическими актами Киева на территории России и визитами европейских политических деятелей в украинскую столицу. По его словам, игнорировать эту явную взаимосвязь просто невозможно.
«Те, кто опекает киевский режим, включая упомянутых вами персонажей, этого и не скрывают. Не случайно, когда они истерично пытаются противопоставить нашей линии на урегулирование через устранение первопричин конфликта свою идею объявления немедленного перемирия без каких-либо предварительных условий, они в том числе имеют в виду, что такая формулировка позволяет продолжать накачивать киевский режим вооружением», — приводит слова министра иностранных дел официальный сайт внешнеполитического ведомства.
Этот комментарий стал ответом Лаврова на вопрос о том, существует ли связь между активизацией атак киевского режима на российскую территорию и визитами европейских лидеров на Украину.
Дипломат добавил, что Россия ждет реакцию ООН на факты нарушений Украиной принципов ведения боевых действий, в том числе на удары ВСУ по гражданским объектам.
По его словам, по реакции организации заметно её нежелание руководствоваться своими прямыми обязанностями и соблюдением принципов Устава ООН.
Лавров также заявил, что РФ передаст Украине проект меморандума после обмена пленными.