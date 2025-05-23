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Глава МИД РФ Лавров высказался об увеличении атак Киева по России

Россия ждет реакцию ООН на факты нарушений Украиной принципов ведения боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на очевидную взаимосвязь между участившимися террористическими актами Киева на территории России и визитами европейских политических деятелей в украинскую столицу. По его словам, игнорировать эту явную взаимосвязь просто невозможно.

«Те, кто опекает киевский режим, включая упомянутых вами персонажей, этого и не скрывают. Не случайно, когда они истерично пытаются противопоставить нашей линии на урегулирование через устранение первопричин конфликта свою идею объявления немедленного перемирия без каких-либо предварительных условий, они в том числе имеют в виду, что такая формулировка позволяет продолжать накачивать киевский режим вооружением», — приводит слова министра иностранных дел официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Этот комментарий стал ответом Лаврова на вопрос о том, существует ли связь между активизацией атак киевского режима на российскую территорию и визитами европейских лидеров на Украину.

Дипломат добавил, что Россия ждет реакцию ООН на факты нарушений Украиной принципов ведения боевых действий, в том числе на удары ВСУ по гражданским объектам.

По его словам, по реакции организации заметно её нежелание руководствоваться своими прямыми обязанностями и соблюдением принципов Устава ООН.

Лавров также заявил, что РФ передаст Украине проект меморандума после обмена пленными.