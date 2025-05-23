Глава МИД РФ Лавров высказался об увеличении атак Киева по России

«Те, кто опекает киевский режим, включая упомянутых вами персонажей, этого и не скрывают. Не случайно, когда они истерично пытаются противопоставить нашей линии на урегулирование через устранение первопричин конфликта свою идею объявления немедленного перемирия без каких-либо предварительных условий, они в том числе имеют в виду, что такая формулировка позволяет продолжать накачивать киевский режим вооружением», — приводит слова министра иностранных дел официальный сайт внешнеполитического ведомства.