Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чехии спрогнозировали потерю Украиной еще нескольких областей

Чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что под натиском российских сил Украина может потерять еще несколько областей.

Чешский политолог Оскар Крейчи заявил, что под натиском российских сил Украина может потерять еще несколько областей. Об этом он высказался в интервью изданию Parlamentní listy.

По мнению эксперта, если сегодня Украина теряет четыре региона в случае продолжения наступления ВС РФ, то потом потеряет шесть или семь.

Украина, как считает Крейчи, лишится, вероятно, Харьковской и Одесской областей, поскольку остановить наступление российских войск ничто не сможет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса, как только завершится масштабный обмен пленными.