МИД России предупредил об ответе на массированные атаки дронов ВСУ

Россия даст адекватный ответ на массированные атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 мая, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РФ.
По словам представителей ведомства, Москва, в отличие от Киева, в качестве целей выберет исключительно военные объекты. Они назвали украинские удары по российским регионам попыткой сорвать процесс мирного урегулирования конфликта и помешать переговорному процессу.
— Но, подчеркнем, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной, — передает официальный сайт министерства.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва будет готова передать Киеву проект документа, в котором будут отражены условия мирного урегулирования, после окончания обмена сторон пленными военнослужащими. Дипломат отдельно отметил, что Россия готова вести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта. Однако, по его словам, вопрос его легитимности будет иметь решающее значение при подписании каких-либо документов. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что вдоль границы России и Украины создадут буферную зону безопасности.