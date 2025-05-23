МИД России предупредил об ответе на массированные атаки дронов ВСУ

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Москва будет готова передать Киеву проект документа, в котором будут отражены условия мирного урегулирования, после окончания обмена сторон пленными военнослужащими. Дипломат отдельно отметил, что Россия готова вести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта. Однако, по его словам, вопрос его легитимности будет иметь решающее значение при подписании каких-либо документов. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что вдоль границы России и Украины создадут буферную зону безопасности.