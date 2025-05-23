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Лавров: Европа не теряет надежды вернуть Трампа в антироссийский лагерь

В МИД РФ заявили, что у Европы не получится переманить Дональда Трампа на антироссийскую сторону и переложить ответвенность на США.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Европы не теряют надежды вернуть президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в антироссийский лагерь. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Они не потеряли надежды на то, чтобы использовать определенные круги в США для того, чтобы вернуть Трампа, его администрацию в свой антироссийский лагерь», — сообщил дипломат.

По словам Лаврова, таким образом Европа хочет снять с себя ответственность за ситуацию в борьбе с Россией и конфликта на Украине, чтобы разделить ее с США. При этом глава МИД РФ считает, что в этот раз попытки европейских лидеров обречены на провал.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Дональд Трамп придерживается нейтральной позиции по вопросу конфликта на Украине, в отличии от лидеров стран Европы, которые следуют по явному проукраинскому курсу.