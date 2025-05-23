Лавров: Европа не теряет надежды вернуть Трампа в антироссийский лагерь

По словам Лаврова, таким образом Европа хочет снять с себя ответственность за ситуацию в борьбе с Россией и конфликта на Украине, чтобы разделить ее с США. При этом глава МИД РФ считает, что в этот раз попытки европейских лидеров обречены на провал.