США озвучили неожиданную просьбу в адрес России в рамках переговоров с Украиной

В материале заявляется, что американские официальные лица сигнализируют Москве, что «те предпочли бы избежать участия таких сторонников жесткой линии, как помощник президента России Владимир Мединский». Напомним, именно он возглавлял переговорную группу РФ на прямой встрече с представителями Украины в Стамбуле.