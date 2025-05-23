Глава МИД Омана: США и Иран достигли «определенного прогресса» на переговорах в Риме

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Иран в ходе пятого раунда переговоров по иранской ядерной программе достигли «определенного, но не окончательного прогресса». Об этом заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функцию посредника в переговорном процессе, сообщает ТАСС.
ISNA: в Риме стартовал пятый раунд переговоров Ирана и США по ядерной программе.
«Сегодня в Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США, на которых был достигнут определенный, но не окончательный прогресс. Мы надеемся прояснить оставшиеся вопросы в ближайшие дни, что позволит нам двигаться к общей цели — достижению устойчивого и достойного соглашения», — написал он на своей странице в соцсети X.
В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров и надеются на то, что еще за одну-две встречи будут достигнуты положительные результаты. «Стороны договорились доработать свои позиции, затем организуют и проведут следующий раунд переговоров… Я надеюсь, что в течение следующих одной или двух встреч мы сможем достичь решений, которые позволят переговорам продвинуться вперед. Благодаря работе Омана по устранению препятствий есть вероятность достижения прогресса», — сказал дипломат в эфире иранской гостелерадиокомпании.
По его словам, после переговоров в Риме США стали намного лучше понимать позицию Тегерана по ядерному досье. Он также назвал состоявшиеся переговоры одними из самых профессиональных на данный момент. -0-