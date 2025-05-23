Глава МИД Омана: США и Иран достигли «определенного прогресса» на переговорах в Риме

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров и надеются на то, что еще за одну-две встречи будут достигнуты положительные результаты. «Стороны договорились доработать свои позиции, затем организуют и проведут следующий раунд переговоров… Я надеюсь, что в течение следующих одной или двух встреч мы сможем достичь решений, которые позволят переговорам продвинуться вперед. Благодаря работе Омана по устранению препятствий есть вероятность достижения прогресса», — сказал дипломат в эфире иранской гостелерадиокомпании.