Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД отреагировал на заявление канцлера ФРГ Мерца о немецких танках у границ Беларуси

МИД отреагировал на заявление канцлера Мерца о немецких танках у границ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о немецких танках у белорусской границы, пишет БелТА.

В МИД, комментируя публикацию канцлера ФРГ Мерца о размещении на территории Литвы немецкой бронетанковой бригады, напомнили, что, когда в последний раз немецкие танки подошли к границам Беларуси, «они принесли оккупацию, выжженную землю и пепел миллионов жертв». В дипведомстве подчеркнули, что Беларусь помнит эти трагические события. Но и также подчеркнули, что белорусы способны отстоять свой суверенитет.

— Тогда, как и сейчас, простые люди не хотели принимать чужие армии — лишь предатели встречали их с распростертыми объятиями, — прокомментировали в пресс-службе министерства.

Еще в МИД предостерегли от того, чтобы путать милитаризацию с безопасностью. И призвали выбирать диалог вместо военного развертывания, если Европа стремится к прочному миру.

Ранее стало известно, что Германия направит солдат бундесвера в соседнюю с Беларусью Литву.

А еще Польша строит новый забор под напряжением на границе с Беларусью.

Кроме того, МИД отреагировал на повышение ЕС пошлин на белорусскую продукцию.