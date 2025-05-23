МИД отреагировал на заявление канцлера ФРГ Мерца о немецких танках у границ Беларуси

В МИД, комментируя публикацию канцлера ФРГ Мерца о размещении на территории Литвы немецкой бронетанковой бригады, напомнили, что, когда в последний раз немецкие танки подошли к границам Беларуси, «они принесли оккупацию, выжженную землю и пепел миллионов жертв». В дипведомстве подчеркнули, что Беларусь помнит эти трагические события. Но и также подчеркнули, что белорусы способны отстоять свой суверенитет.