МИД отреагировал на заявление канцлера ФРГ Мерца о немецких танках у границ Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о немецких танках у белорусской границы, пишет БелТА.
В МИД, комментируя публикацию канцлера ФРГ Мерца о размещении на территории Литвы немецкой бронетанковой бригады, напомнили, что, когда в последний раз немецкие танки подошли к границам Беларуси, «они принесли оккупацию, выжженную землю и пепел миллионов жертв». В дипведомстве подчеркнули, что Беларусь помнит эти трагические события. Но и также подчеркнули, что белорусы способны отстоять свой суверенитет.
— Тогда, как и сейчас, простые люди не хотели принимать чужие армии — лишь предатели встречали их с распростертыми объятиями, — прокомментировали в пресс-службе министерства.
Еще в МИД предостерегли от того, чтобы путать милитаризацию с безопасностью. И призвали выбирать диалог вместо военного развертывания, если Европа стремится к прочному миру.
Ранее стало известно, что Германия направит солдат бундесвера в соседнюю с Беларусью Литву.
А еще Польша строит новый забор под напряжением на границе с Беларусью.
Кроме того, МИД отреагировал на повышение ЕС пошлин на белорусскую продукцию.