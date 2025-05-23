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Украинские сми пишут, что убитый Портнов встречался с руководством Украины перед смертью

Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Мадриде, на прошлых выходных встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком в Киеве.

Бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Мадриде, на прошлых выходных встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком в Киеве. Об этом заявили некоторые украинские средства массовой информации.

По их данным, Портнов передал Зеленскому «определённые условия», связанные с компроматом на офис президента Украины. СМИ утверждают, что о встрече известно нескольким украинским политикам. Но официального подтверждения встречи нет.

Испанская полиция ранее не исключила политических мотивов убийства. Суд засекретил материалы расследования, что усиливает версию о причастности к преступлению влиятельных сил. Портнов, имевший связи как с украинскими, так и с российскими политиками, мог располагать компрометирующей информацией, что и стало причиной расправы.