Украинские сми пишут, что убитый Портнов встречался с руководством Украины перед смертью

Испанская полиция ранее не исключила политических мотивов убийства. Суд засекретил материалы расследования, что усиливает версию о причастности к преступлению влиятельных сил. Портнов, имевший связи как с украинскими, так и с российскими политиками, мог располагать компрометирующей информацией, что и стало причиной расправы.