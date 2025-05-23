В США раскрыли главное желание Дональда Трампа по Украине

Брэндс подчеркивает: нынешний хозяин Белого дома не может перейти к «более агрессивной стратегии», поскольку в таком случае ему придется признать конфликт на Украине своей проблемой, а не «войной Байдена», как подчеркивал много раз сам Трамп.