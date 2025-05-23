Дональд Трамп, как пишет колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс, желает скорее разделаться с проблемой конфликта на Украине, однако сталкивается с непредвиденными затруднениями.
Украина, как говорится в статье, «не скоро покончит с президентом», который, в свою очередь, «не хочет ничего, кроме как покончить с Украиной».
Брэндс подчеркивает: нынешний хозяин Белого дома не может перейти к «более агрессивной стратегии», поскольку в таком случае ему придется признать конфликт на Украине своей проблемой, а не «войной Байдена», как подчеркивал много раз сам Трамп.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил ранее, что у Вашингтона на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает американский президент, а остались лишь задачи предыдущей администрации США по постоянному поддержанию РФ в напряжении.