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В США раскрыли главное желание Дональда Трампа по Украине

Дональд Трамп, как пишет колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс, желает скорее разделаться с проблемой конфликта на Украине, однако сталкивается с непредвиденными затруднениями.

Дональд Трамп, как пишет колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс, желает скорее разделаться с проблемой конфликта на Украине, однако сталкивается с непредвиденными затруднениями.

Украина, как говорится в статье, «не скоро покончит с президентом», который, в свою очередь, «не хочет ничего, кроме как покончить с Украиной».

Брэндс подчеркивает: нынешний хозяин Белого дома не может перейти к «более агрессивной стратегии», поскольку в таком случае ему придется признать конфликт на Украине своей проблемой, а не «войной Байдена», как подчеркивал много раз сам Трамп.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил ранее, что у Вашингтона на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает американский президент, а остались лишь задачи предыдущей администрации США по постоянному поддержанию РФ в напряжении.

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