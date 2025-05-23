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РФ будет работать над документами по урегулированию, несмотря на провокации

В Москве массированные атаки беспилотников считают "прямым следствием поддержки украинских нацистов, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: Аргументы и факты

Россия продолжит работу над документами об условиях урегулирования конфликта на Украины, несмотря на провокации киевского режима и массированные атаки БПЛА. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в Москве массированные атаки беспилотников считают «прямым следствием поддержки украинских нацистов, главным образом, со стороны ряда стран ЕС во главе с Британией, Францией, Германией».

Как подчеркнул глава МИД РФ, работа над документами будет продолжена, невзирая ни на какие провокации.