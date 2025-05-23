РФ будет работать над документами по урегулированию, несмотря на провокации

Россия продолжит работу над документами об условиях урегулирования конфликта на Украины, несмотря на провокации киевского режима и массированные атаки БПЛА. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, в Москве массированные атаки беспилотников считают «прямым следствием поддержки украинских нацистов, главным образом, со стороны ряда стран ЕС во главе с Британией, Францией, Германией».
Как подчеркнул глава МИД РФ, работа над документами будет продолжена, невзирая ни на какие провокации.