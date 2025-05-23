Суд в США блокировал запрет Трампа на прием иностранных студентов в Гарвард

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный судья блокировал решение администрации президента США Дональда Трампа запретить Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.
По данным агентства, временный судебный запрет не позволяет правительству лишить Гарвард сертификации, которая разрешает вузу принимать иностранных студентов для обучения в США.
22 мая газета The New York Times сообщила, что администрация Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из иностранных государств. По мнению властей, вуз не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа. В ответ университет подал иск в федеральный суд в Бостоне. -0-