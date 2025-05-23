Суд в США блокировал запрет Трампа на прием иностранных студентов в Гарвард

22 мая газета The New York Times сообщила, что администрация Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из иностранных государств. По мнению властей, вуз не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа. В ответ университет подал иск в федеральный суд в Бостоне. -0-