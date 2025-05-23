В Гамбурге из-за нападения с ножом пострадали 12 человек.
По меньшей мере 12 человек пострадали из-за нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга, сообщает немецкое издание Bild. Об этом информирует ТАСС.
По данным Bild, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Федеральной полицией ФРГ, как отмечает издание, была задержана женщина.
Полиция Гамбурга информировала о проведении крупной операции у главного вокзала города.
Отмечается, что инцидент случился на платформе 13/14. Сначала сообщалось о восьми пострадавших, позже в полиции уточнили, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, трое серьезно пострадали, еще шесть человек получили легкие травмы.