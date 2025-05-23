Стало известно о работе полевых крематориев украинского нацбата на границе ДНР

По словам собеседника агентства, в настоящее время украинские боевики находятся в крайне плачевном положении. Они продолжают нести колоссальные потери, а тела сослуживцев им приходится выносить буквально «в чем придется». В том числе, в обычных пакетах из супермаркета, уточнил он.