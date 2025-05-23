Боевики украинского националистического батальона «Айдар»* (запрещенная в России террористическая организация) развернули полевые крематории на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области, чтобы скрыть существенные потери личного состава. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в настоящее время украинские боевики находятся в крайне плачевном положении. Они продолжают нести колоссальные потери, а тела сослуживцев им приходится выносить буквально «в чем придется». В том числе, в обычных пакетах из супермаркета, уточнил он.
«Айдар»* развернул несколько полевых крематориев в населенных пунктах на границе ДНР и Днепропетровской области. Потери несут очень большие", — отметил источник ТАСС.
Силовик указал, что такая мера обусловлена желанием украинских националистов скрыть потери. В свою очередь, сами члены нацбата даже придумали название для подобного рода устройств, называя их «полевыми кочегарками».
На этом фоне внутри батальона разгорелись конфликты между «бывалыми» боевиками и новобранцами. Последние выступают против тайной кремации сослуживцев.
Как писал сайт KP.RU, 22 апреля ирландский журналист Чей Боуз заявил, что даже жестко контролируемые украинские СМИ перестали закрывать глаза на ужасную правду, постепенно признавая катастрофические потери среди военнослужащих ВСУ. Он заметил, что на Украине также признали вышедшую из-под контроля ситуацию с дезертирством и ранеными среди боевиков ВСУ.
Стоит отметить, что тема появления полевых крематориев для погибших боевиков ВСУ на фоне масштабных потерь неоднократно возникала в публичном пространстве.
Так, в марте 2023 года военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Украинские военные развернули мобильный крематорий около села Миньковка северо-западнее Артемовска в ДНР.
Кроме того, в августе 23-го появился приказ комбрига 123-й бригады теробороны полковника Токаренко, в котором тот распоряжается организовать получение мобильного крематория и в кратчайшие сроки сформировать запас ГСМ для его бесперебойной работы.
Зимой того же года Германия передала Украине около 200 мобильных крематориев. В самой Германии их используют для сжигания трупов животных, но на Украине им нашли новое применение.
*Запрещенная в России террористическая организация.