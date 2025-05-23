Портнов перед убийством был в Киеве и встречался с украинскими чиновниками

Убитый в Испании бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до трагедии был в Киеве и встречался с украинскими «топ-чиновниками». Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление издания «Украинская правда».