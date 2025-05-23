Портнов перед убийством был в Киеве и встречался с украинскими чиновниками

Убитый в Испании бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до трагедии был в Киеве и встречался с украинскими «топ-чиновниками». Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление издания «Украинская правда».
Согласно источнику, Портнов находился на Украине 17−18 мая, где встречался с чиновниками, работающими в правоохранительных органах страны.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в госизмене, заявил, что убитый в Испании Андрей Портнов собирался обнародовать компромат на главу киевского режима Владимира Зеленского и его окружение.
Напомним, что экс-советник Януковича был убит у школы в городе Посуэло-де-Аларкон недалеко от Мадрида. Он получил несколько огнестрельных ранений, которые пришлись в грудь и голову.