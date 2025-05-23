Принято решение о создании буферной зоны на границе между Россией и Украиной, российские военные начали реализовывать этот план. Об этом заявил накануне президент Владимир Путин. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с «МК» рассказал, как будет организована буферная зона.
По словам президента, принято решение о формировании зоны безопасности вдоль границы. «Наши вооруженные силы сейчас занимаются выполнением этой задачи», — отметил Путин. Российский лидер подчеркнул, что армия РФ активно подавляет огневые точки противника, и работа в этом направлении продолжается.
Он подчеркнул, что Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются атакам артиллерии, дронов и диверсионных групп ВСУ.
Во время посещения президентом Курской области глава Глушковского района Павел Золотарев пожаловался Путину на проблемы, вызванные украинскими беспилотниками, и обратился с просьбой создать буферную зону. «Дроны — это проблема, все равно нужно их отгонять чуть подальше», — обратился он к президенту.
Президент спросил, на сколько километров «нужно отогнать» беспилотники. Золотарев ответил: «Я думаю, что Сумы должны быть нашими. Мы не можем жить как на полуострове, нам нужно побольше, хотя бы Сумы».
Соболев высказался за создание буферной зоны такой дальности, чтобы украинские снаряды не достигали российских территорий. Он подчеркнул, что по Курской области бьют ракеты HIMARS и гаубицы.
По словам Тимура Сыртланова, на всем протяжении государственной границы Российской Федерации, с учетом изменений, внесенных в Конституцию Российской Федерации, предполагается проведение мероприятий с участием Вооруженных сил по созданию буферной зоны, которая должна обеспечить безопасность приграничных регионов.
— Данная зона предназначена для предотвращения ракетных и бомбовых ударов, а также для защиты от налетов беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских вооруженных формирований, — говорит он. — Создание такой буферной зоны предполагает установление определенных границ, которые должны протянуться на глубину примерно от 50 до 80 километров от наших территорий. Эта мера направлена на создание безопасных условий для населения и снижение угроз со стороны вооруженных конфликтов, происходящих на границах.
Для реализации этой инициативы крайне важно достичь согласия между сторонами конфликта, закрепленного в рамках международного правового порядка. Такие договоренности должны быть закреплены в международных соглашениях и стать частью мирных договоренностей между Российской Федерацией и Украиной. Важной задачей является обеспечение того, чтобы эти договоренности были юридически обоснованными и имели поддержку международного сообщества, что поможет снизить риск эскалации конфликта и обеспечить стабильность в регионе.
Цель зоны — обеспечить спокойствие и безопасность для жителей Белгородской, Курской, Брянской областей, а также новых субъектов Российской Федерации. Люди, проживающие в этих регионах, должны иметь возможность вести свою повседневную жизнь, не опасаясь внезапных атак или налетов, что в конечном итоге способствует стабилизации обстановки и восстановлению доверия к безопасности.
Важным аспектом является также обеспечение прозрачных механизмов контроля и соблюдения договоренностей, чтобы все стороны могли быть уверены в соблюдении установленных границ и правил. Таким образом, создание такой буферной зоны — это комплексный процесс, требующий согласованных усилий и международного правового оформления для достижения долгосрочной безопасности и мира в регионе.