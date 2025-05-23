Эксперт рассказал, какая нужна буферная зона для защиты России от дронов ВСУ

— Данная зона предназначена для предотвращения ракетных и бомбовых ударов, а также для защиты от налетов беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских вооруженных формирований, — говорит он. — Создание такой буферной зоны предполагает установление определенных границ, которые должны протянуться на глубину примерно от 50 до 80 километров от наших территорий. Эта мера направлена на создание безопасных условий для населения и снижение угроз со стороны вооруженных конфликтов, происходящих на границах.