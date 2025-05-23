Bloomberg: США просят Россию отправить менее жесткую делегацию в Ватикан

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что окончательного решения по месту проведения новых встреч пока не принято. Предыдущие прямые контакты между российской и украинской делегациями состоялись в Стамбуле и продолжались около двух часов. По итогам встречи Мединский анонсировал масштабный обмен пленными между сторонами.