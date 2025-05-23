Удар возмездия неизбежен: как накажут Украину за дроновые атаки по России

— Был нанесен удар по одному из военных аэродромов, на котором находились американские истребители F-16, — говорит он. — Все запланированные цели успешно поражены. В ходе операции использовались ракеты «Искандер» и бомбы крупного калибра. Благодаря точной разведке и корректировке огня, все цели были полностью поражены и уничтожены. В официальных заявлениях подтверждается, что все запланированные задачи выполнены успешно. Думаю, это только начало, и в выходные Украину накроет еще не одна волна ударов.