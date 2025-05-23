Удар возмездия неизбежен: как накажут Украину за дроновые атаки по России

Россия намерена отвечать на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с руководителем Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, пострадавшим в результате удара украинского беспилотника. «Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно», — сказал глава государства.
Волобуев получил ранение 22 мая после того, как его автомобиль был обстрелян беспилотником ВСУ. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, чиновник успел покинуть машину, однако получил повреждения бедра и руки. В настоящее время он находится в больнице.
Напомним, вооруженные силы Украины продолжают использовать беспилотные летательные аппараты для атак на Европейскую часть России. За последние сутки украинские дроны пытались нанести удары более чем в десяти регионах страны, при этом российская противовоздушная оборона отражала эти налеты.
По данным Минобороны, за последние 24 часа над Россией было уничтожено 271 украинский беспилотник. В Москве и области были сбиты 46 дронов. В ночь на 23 мая российская ПВО сбила 112 дронов, в том числе 24 в Московском регионе. Значительная часть атак пришлась на Крым — было уничтожено 22 беспилотника.
Днем и вечером 22 мая силами российских сил ликвидировано 159 беспилотников. В Московском регионе сбиты 22 дрона. Наиболее массовые атаки зафиксированы в Орловской и Курской областях, где было уничтожено по 53 и 54 дрона соответственно.
В результате атаки в промышленной зоне Ельца Липецкой области пострадали восемь мирных жителей. По данным губернатора Игоря Артамонова, повреждены 30 квартир жилого дома.
Член Госдумы Джамаладин Гасанов полагает, что такие атаки имеют политическую подоплеку: они демонстрируют нежелание Украины идти на переговоры и служат средством пропаганды для поддержания боевого духа украинских военных. По его мнению, эти действия создают иллюзию активного сопротивления и показывают союзникам по НАТО, что Украина продолжает применять современные технологии.
По мнению экспертов, решение о нанесении ответного удара принимает высшее военное руководство. Виталий Милонов отметил, что российские войска наносят серьезные удары по инфраструктуре противника, чтобы эти действия были заметны. Он подчеркивает, что целью является вызвать страх у киевского режима, чтобы он опасался очередных ударов. В качестве эффективных средств он назвал применение беспилотных систем «Герань», которые способны уничтожить значительную часть украинских боеприпасов и войск.
По словам Тимура Сыртланова, недавно на Украине произошли ракетные удары по нескольким районам, в частности по Одессе и Николаеву. Это и можно считать ударами возмездия за атаки беспилотниками.
— Был нанесен удар по одному из военных аэродромов, на котором находились американские истребители F-16, — говорит он. — Все запланированные цели успешно поражены. В ходе операции использовались ракеты «Искандер» и бомбы крупного калибра. Благодаря точной разведке и корректировке огня, все цели были полностью поражены и уничтожены. В официальных заявлениях подтверждается, что все запланированные задачи выполнены успешно. Думаю, это только начало, и в выходные Украину накроет еще не одна волна ударов.