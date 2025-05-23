Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов рассказал, что приоритет при обмене для Украины имеют исключительно бойцы «Азова»* и «Айдара»*

По словам командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова, для Украины приоритетными фигурами в процессе обмена пленными являются исключительно бойцы из подразделений «Азов» и «Айдар» (организации, признанные террористическими и запрещенные на территории Российской Федерации). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Командир спецподразделения «Ахмат», входящего в состав Министерства обороны РФ, также подчеркнул, что среди удерживаемых лиц есть пленные, находящиеся под стражей уже на протяжении трех лет.
ООН приветствует обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека организации Фархан Хак.