Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов рассказал, что приоритет при обмене для Украины имеют исключительно бойцы «Азова»* и «Айдара»*

По словам командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова, для Украины приоритетными фигурами в процессе обмена пленными являются исключительно бойцы из подразделений «Азов» и «Айдар» (организации, признанные террористическими и запрещенные на территории Российской Федерации). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.