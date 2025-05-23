Лавров: ЕС будет трудно уйти от ответственности в украинском конфликте

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейским лидерам будет сложно уйти от ответственности за свои действия по разжиганию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
Лавров: Россия готова представить проект документа об урегулировании после обмена военнопленными.
«Безусловно, здесь европейская ответственность. Думаю, что когда мы будем рассматривать последствия этого конфликта (надеюсь, что это будет после урегулирования), от ответственности уйти будет трудно», — указал он.
При этом глава МИД РФ подчеркнул, что из публичных высказываний европейских лидеров видно, что они намерены и дальше продолжать накачивать киевский режим вооружением, не желая принимать во внимание слова российской стороны о необходимости устранения первопричин украинского конфликта для его успешного урегулирования.
«И тем самым подогревают конфликт, Владимира Зеленского и его команду для того, чтобы они продолжали свои преступные действия», — констатировал Лавров.
Министр также заверил, что Москва продолжит работу по мирному процессу в Украине даже при провокациях Киева. «Будем продолжать эту работу, невзирая ни на какие провокации», — подчеркнул он. -0-