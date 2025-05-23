Суд США блокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Гарвардский университет обратился в федеральный суд с иском к администрации Трампа после решения лишить вуз права обучать иностранных студентов. Министерство внутренней безопасности аннулировало сертификат Гарварда на участие в программе обмена SEVP, действовавший более 70 лет.
По данным иска, это решение угрожает будущему 7 тысяч иностранных студентов (27% от общего числа учащихся). Власти объясняют свои действия нарушениями со стороны университета, включая предполагаемые связи с Китаем. Гарвард называет эти обвинения необоснованными, а последствия решения — катастрофическими для американского образования.
Напомним, на днях министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила об отзыве права Гарварда на приём иностранных студентов. Предполагалось, что решение распространяется и на тех, кто уже поступил в учебное заведение — они должны перевестись в другие университеты, чтобы сохранить свой статус.