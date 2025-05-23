Суд США блокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Напомним, на днях министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила об отзыве права Гарварда на приём иностранных студентов. Предполагалось, что решение распространяется и на тех, кто уже поступил в учебное заведение — они должны перевестись в другие университеты, чтобы сохранить свой статус.