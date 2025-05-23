Лавров: Ждём реакцию ООН на удары дронов ВСУ по гражданским объектам РФ

«Ожидаем реакцию ООН. Тем более, что в комментариях, которые в ходе специальной военной операции мы слышим из уст генерального секретаря Антониу Гутерриша и его официальных представителей, просматривается нежелание или неспособность руководствоваться своими прямыми обязанностями, прежде всего, соблюдением принципов Устава ООН», — подчеркнул глава МИД РФ.