DN: Пентагон понизит уровень управления по РФ, Украине и Евразии

Таким образом будет понижено управление, которое до начала 2025-го года «было одним из важнейших в Пентагоне». При этом такая мера не обязательно повлечет за собой увольнение персонала, говорится в публикации.
В статье также отмечается, что офис, о котором идет речь, с начала спецоперации помог сформировать политику Соединенных Штатов в отношении событий на Украине и управлять крупной суммой военной помощи, направленной на поддержку Киева. Источники издания усматривают в этом признак менее приоритетного подхода Пентагона к Украине при второй администрации американского лидера Дональда Трампа.
Ранее в Пентагоне допустили прямой конфликт США и РФ. Версию озвучил американский генерал Грегори Гийо.