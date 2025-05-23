Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DN: Пентагон понизит уровень управления по РФ, Украине и Евразии

Таким образом будет понижено управление, которое до начала 2025-го года «было одним из важнейших в Пентагоне».

Источник: Аргументы и факты

Пентагон планирует передать управление по делам России, Украины и Евразии в ведение структуры, занимающейся вопросами Европы и НАТО. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.

Таким образом будет понижено управление, которое до начала 2025-го года «было одним из важнейших в Пентагоне». При этом такая мера не обязательно повлечет за собой увольнение персонала, говорится в публикации.

В статье также отмечается, что офис, о котором идет речь, с начала спецоперации помог сформировать политику Соединенных Штатов в отношении событий на Украине и управлять крупной суммой военной помощи, направленной на поддержку Киева. Источники издания усматривают в этом признак менее приоритетного подхода Пентагона к Украине при второй администрации американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в Пентагоне допустили прямой конфликт США и РФ. Версию озвучил американский генерал Грегори Гийо.