DN: Пентагон понизит уровень управления по РФ, Украине и Евразии

В статье также отмечается, что офис, о котором идет речь, с начала спецоперации помог сформировать политику Соединенных Штатов в отношении событий на Украине и управлять крупной суммой военной помощи, направленной на поддержку Киева. Источники издания усматривают в этом признак менее приоритетного подхода Пентагона к Украине при второй администрации американского лидера Дональда Трампа.