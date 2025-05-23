Иран и США провели пятый раунд переговоров в Риме

Ранее Life.ru писал, что президент США выразил готовность Вашингтона к заключению соглашения с Тегераном при условии отказа Ирана от ядерной программы. Он отметил, что стране, обладающей значительными запасами нефти, нет необходимости в гражданской атомной энергетике. В ответ Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил американского лидера во лжи, отвергнув его заявления о стремлении использовать силу для достижения мира.