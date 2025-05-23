23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге, где призовет Европу нарастить расходы на оборону. Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакера.
По словам американского постпреда при НАТО, главным посылом Дональда Трампа станет тема распределения финансового бремени. «Президент четко дал понять, что европейские и канадские союзники должны сравняться с Соединенными Штатами по уровню оборонных расходов», — сказал Мэттью Уитакер. Это заявление американского дипломата было сделано на выступлении в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете.
Постпред обратил внимание, что США сейчас тратят на оборону около $550 млрд, что почти вдвое превышает аналогичные расходы всех союзников в Европе и Канаде вместе взятых. Американское руководство рассчитывает, что это соотношение станет более равным, и Европа значительно увеличит свои оборонные бюджеты. -0-