Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге, где призовет Европу нарастить расходы на оборону

Постпред обратил внимание, что США сейчас тратят на оборону около $550 млрд, что почти вдвое превышает аналогичные расходы всех союзников в Европе и Канаде вместе взятых. Американское руководство рассчитывает, что это соотношение станет более равным, и Европа значительно увеличит свои оборонные бюджеты. -0-