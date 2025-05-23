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Карты Белинвестбанка могут не работать 26 мая. Рассказываем подробности

В понедельник, 26 мая, с 03.45 до 4.45, а также с 08.00 до 23.59 в банке будут проводиться технологические работы.

Карты Белинвестбанка могут не работать 26 мая. Рассказываем подробности.

В пресс-службе Белинвестбанка сообщили о запланированных технологических работах.

В понедельник, 26 мая, с 03.45 до 4.45, а также с 08.00 до 23.59 в банке будут проводиться технологические работы.

Отмечается, что в указанные периоды времени возможны краткосрочные перерывы в функционировании мобильного и интернет-банкинга для физических и юридических лиц, а также перерывы в обслуживании держателей платежных карточек в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах.