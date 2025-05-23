Карты Белинвестбанка могут не работать 26 мая. Рассказываем подробности.

Отмечается, что в указанные периоды времени возможны краткосрочные перерывы в функционировании мобильного и интернет-банкинга для физических и юридических лиц, а также перерывы в обслуживании держателей платежных карточек в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах.