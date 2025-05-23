По мнению обозревателя Bloomberg Хэла Брэндса, президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему разрешению украинского кризиса, однако сталкивается с неожиданными затруднениями.
«Украина не скоро покончит с президентом, который не хочет ничего, кроме как покончить с Украиной», — сообщается в статье.
Брэндс акцентирует внимание на том, что Трамп не может позволить себе занять более жесткую позицию по Украине, поскольку это означало бы признание украинского конфликта его собственной проблемой, а не «войной Байдена», как он неоднократно заявлял.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что у Трампа остались только два пути урегулирования на Украине.