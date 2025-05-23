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Bloomberg: Трамп хочет скорее покончить с проблемой Украины

Трамп не может перейти к более агрессивной стратегии по Украине, поскольку в таком случае ему придется признать украинский конфликт своей проблемой, пишет колумнист Хэл Брэндс.

Источник: Аргументы и факты

По мнению обозревателя Bloomberg Хэла Брэндса, президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему разрешению украинского кризиса, однако сталкивается с неожиданными затруднениями.

«Украина не скоро покончит с президентом, который не хочет ничего, кроме как покончить с Украиной», — сообщается в статье.

Брэндс акцентирует внимание на том, что Трамп не может позволить себе занять более жесткую позицию по Украине, поскольку это означало бы признание украинского конфликта его собственной проблемой, а не «войной Байдена», как он неоднократно заявлял.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что у Трампа остались только два пути урегулирования на Украине.