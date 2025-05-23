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Блогер Шарий: Портнов перед убийством встречался с Зеленским

Анатолий Шарий заявил, что убитый Андрей Портнов встречался с Владимиром Зеленским и главой его офиса незадолго до смерти.

Источник: Комсомольская правда

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, застреленный в Испании 21 мая, незадолго до убийства встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

«Портнов, по моей информации, субботу и воскресенье провел в Киеве. Он встречался с Зеленским и главой офиса президента Ермаком. Вернулся он в понедельник», — написал блогер.

Шарий предположил, что Портнов мог выдвинуть главе киевского режима и его окружению некие требования. Они, по словам блогера, могли быть связаны с компроматом, который якобы имелся у экс-советника Януковича на Зеленского и его соратников.

Ранее издание «Украинская правда» также сообщило, что Портнов 17 и 18 мая находился на территории Украины, где у него прошли встречи с чиновниками, работающими в правоохранительных органах страны.