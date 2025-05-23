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На Украине запустили дрон «Батяра» с дальностью полёта 800 километров

На Украине представили новый дрон под названием «Батяра», который способен преодолевать расстояния до 800 километров. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный». Разработала беспилотник компания DeepStrikeTech.

Источник: Life.ru

Создатели подчеркнули, что дрон сохраняет заданную траекторию даже во время резкого пикирования на цель при повреждениях.

«Основной целью разработки было создание легкого беспилотника, который можно было бы запускать с катапульты или транспортного средства без необходимости в подготовленных взлетно-посадочных полосах», — говорят создатели «Батяры».

Изначально дрон разрабатывали как дальнобойный беспилотник-смертник. Однако его также можно использовать в роли приманки или бомбардировщика.

Как сообщал Life.ru, ранее в арсенале Вооружённых сил Украины появились РСЗО неизвестного типа, внешне похожие на китайскую систему Type 63. Оригинальная версия этой РСЗО была создана в Китае в 1960-е годы.