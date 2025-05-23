На Украине запустили дрон «Батяра» с дальностью полёта 800 километров

Создатели подчеркнули, что дрон сохраняет заданную траекторию даже во время резкого пикирования на цель при повреждениях.
«Основной целью разработки было создание легкого беспилотника, который можно было бы запускать с катапульты или транспортного средства без необходимости в подготовленных взлетно-посадочных полосах», — говорят создатели «Батяры».
Изначально дрон разрабатывали как дальнобойный беспилотник-смертник. Однако его также можно использовать в роли приманки или бомбардировщика.
Как сообщал Life.ru, ранее в арсенале Вооружённых сил Украины появились РСЗО неизвестного типа, внешне похожие на китайскую систему Type 63. Оригинальная версия этой РСЗО была создана в Китае в 1960-е годы.