На Западе выступили с важным предупреждением о РФ и Украине

Так, например, ранее Life.ru рассказывал, как глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с призывом к лидерам стран, стремящихся вступить в Евросоюз, а также к главам уже входящих в его состав государств, воздержаться от поездок в Москву. В ответ на это президент Сербии, Александр Вучич, заявил, что ранее дал обещание российскому лидеру Владимиру Путину присутствовать на праздновании Дня Победы в Москве и сдержал его. Он заявил, что не намерен «прятаться под стол» от вопросов про поездку в Москву.