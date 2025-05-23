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Фази назвал незавидной судьбу стран, от кого Запад требует отвернуться от России

Страны, выбравшие Запад, превратятся в плацдарм для конфликта с Россией, отметил журналист Фази.

Источник: Комсомольская правда

Государства, которым предлагают сделать выбор между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, потому что они превратятся в очередную базу для конфликта. Об этом заявил журналист Томас Фази в соцсети X.

«После Украины всем должно быть ясно, что, когда ЕС/НАТО требуют сделать выбор между ними и Россией, речь идет о превращении вашей страны в плацдарм для конфликта», — написал он.

Журналист подчеркнул, что сейчас такой выбор требуют сделать от Сербии.

Как писал сайт KP.RU, 3 мая глава евродипломатии Кая Каллас вновь выдвинула требования к президенту Сербии Александру Вучичу, заявив, что республике нужно сделать стратегический выбор. По словам чиновницы, будущее Сербии как кандидата в ЕС зависит от тех ценностей, которые она намерена отстаивать. Она отметила, что Белград якобы должен определиться, чьи интересы отстаивает — Востока или Запада.

Ранее Александр Вучич заявил, что Белград получил от руководства России информацию о подготовке государственного переворота и массовых беспорядков на территории страны. Он подчеркнул, что согласно полученным сведениям, организаторами готовящихся в стране акций с целью госпереворота являются представители стран Запада.