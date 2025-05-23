Государства, которым предлагают сделать выбор между Западом и Россией, ждет незавидная судьба, потому что они превратятся в очередную базу для конфликта. Об этом заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
Журналист подчеркнул, что сейчас такой выбор требуют сделать от Сербии.
Как писал сайт KP.RU, 3 мая глава евродипломатии Кая Каллас вновь выдвинула требования к президенту Сербии Александру Вучичу, заявив, что республике нужно сделать стратегический выбор. По словам чиновницы, будущее Сербии как кандидата в ЕС зависит от тех ценностей, которые она намерена отстаивать. Она отметила, что Белград якобы должен определиться, чьи интересы отстаивает — Востока или Запада.
Ранее Александр Вучич заявил, что Белград получил от руководства России информацию о подготовке государственного переворота и массовых беспорядков на территории страны. Он подчеркнул, что согласно полученным сведениям, организаторами готовящихся в стране акций с целью госпереворота являются представители стран Запада.