Фази назвал незавидной судьбу стран, от кого Запад требует отвернуться от России

Как писал сайт KP.RU, 3 мая глава евродипломатии Кая Каллас вновь выдвинула требования к президенту Сербии Александру Вучичу, заявив, что республике нужно сделать стратегический выбор. По словам чиновницы, будущее Сербии как кандидата в ЕС зависит от тех ценностей, которые она намерена отстаивать. Она отметила, что Белград якобы должен определиться, чьи интересы отстаивает — Востока или Запада.