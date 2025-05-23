Политолог Марков объяснил, почему конфликт Павла Дурова с разведкой Франции не очень жёсткий

Известный политолог Сергей Марков в своём телеграм-канале отметил, что Павел Дуров вернулся во Францию.
По словам политолога, Дурова видели на мероприятии Каннского кинофестиваля. «Значит, не такой жёсткий конфликт Дурова с разведкой Франции», — отметил политолог.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в августе 2024 года во Франции. После предъявления обвинений по шести пунктам, включая отказ передать данные по официальным запросам, его освободили под залог в €5 млн. Весной 2025 года, получив разрешение суда, он покинул Францию и вернулся в ОАЭ.
RBC.ru.