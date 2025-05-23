В Минобразования рассказали, что будет, если набрать ноль баллов на ЦЭ

При этом она подчеркнула, что в нормативно-правовые акты внесены изменения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. В соответствии с изменениями учащиеся, которые сдадут ЦЭ на нулевой результат, будут допущены для прохождения ЦЭ в другие сроки в августе. Действовать данная норма будет впервые лишь на ЦЭ в 2026 году, пояснила представитель Минобразования.