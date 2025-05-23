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В Минобразования рассказали, что будет, если набрать ноль баллов на ЦЭ

Представитель Минобразования сообщила, что в нынешней вступительной кампании действует норма, согласно которой школьники, которые получили 0 баллов на ЦЭ, не смогут получить аттестат в 2025 году.

Учащимся, получившим нулевой результат на централизованном экзамене (ЦЭ) в 2025 году, не выдадут аттестат, сообщила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова.

Представитель Минобразования сообщила, что в нынешней вступительной кампании действует норма, согласно которой школьники, которые получили 0 баллов на ЦЭ, не смогут получить аттестат в 2025 году. Они смогут это сделать только в следующем году, когда снова зарегистрируются на экзамен, отметила Кудоярова.

При этом она подчеркнула, что в нормативно-правовые акты внесены изменения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. В соответствии с изменениями учащиеся, которые сдадут ЦЭ на нулевой результат, будут допущены для прохождения ЦЭ в другие сроки в августе. Действовать данная норма будет впервые лишь на ЦЭ в 2026 году, пояснила представитель Минобразования.