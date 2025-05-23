Путин поприветствовал участников XI Невского экологического конгресса

В своём послании глава государства отметил, что в рамках дискуссий и круглых столов конгресса политики, ученые, предприниматели, эксперты и представители общественности обсудят ключевые вопросы глобальной экологической повестки. Они обменяются идеями о том, как совместными усилиями противостоять вызовам, связанным с изменением климата.