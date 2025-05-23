Путин поприветствовал участников XI Невского экологического конгресса

В своём послании глава государства отметил, что в рамках дискуссий и круглых столов конгресса политики, ученые, предприниматели, эксперты и представители общественности обсудят ключевые вопросы глобальной экологической повестки. Они обменяются идеями о том, как совместными усилиями противостоять вызовам, связанным с изменением климата.
Как отметил Путин, тема нынешнего конгресса — «Планета Земля»: гармония человека и природы", подчёркивает стремление мирового сообщества к сохранению окружающей среды как основы устойчивого развития.
Прежде всего— за счёт соблюдения требований экологической безопасности, защиты особо охраняемых природных территорий, рационального использования природных ресурсов, построения экономики замкнутого цикла, запуска и выполнения соответствующих государственных программ. Этим же целям служит российский национальный проект «Экологическое благополучие», реализация которого началась в этом году, — говорится в приветствии Президента России.
Владимир Путин выразил уверенность, что рекомендации и предложения, разработанные в ходе конгресса, будут реализованы на практике и поспособствуют решению наиболее актуальных экологических проблем.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поручил главе «Роскосмоса» содействовать запуску на орбиту малых космических аппаратов. «Роскосмос» должен обеспечить запуск для научных и образовательных целей, продлив программу «Универсат».