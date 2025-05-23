Мужики «стоптались»: Лукашенко высказался о демографическом кризисе в Белоруссии

Лукашенко отметил, что, по его мнению, одной из причин демографического кризиса является нежелание молодых девушек рожать детей. В связи с этим он заявил о намерении рассмотреть новые меры поддержки для многодетных и других семей.
Александр Лукашенко. Видео © Telegram / Пул Первого.
Неожиданным стало высказывание президента о мужчинах. Лукашенко посетовал, что «мужики стоптались», намекнув на снижение их ответственности и вовлеченности в семейную жизнь после его поколения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активно высаживать картофель в условиях заморозков, чтобы избежать проблем с продовольствием. Он подчеркнул, что заморозки в конце апреля — начале мая нанесли некоторый ущерб посевам, но ситуация остаётся под контролем. По его словам, сильнее всего пострадали зерновые, однако эти площади будут пересеяны кукурузой, что может повысить общую урожайность зерновых.