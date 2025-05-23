Мужики «стоптались»: Лукашенко высказался о демографическом кризисе в Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активно высаживать картофель в условиях заморозков, чтобы избежать проблем с продовольствием. Он подчеркнул, что заморозки в конце апреля — начале мая нанесли некоторый ущерб посевам, но ситуация остаётся под контролем. По его словам, сильнее всего пострадали зерновые, однако эти площади будут пересеяны кукурузой, что может повысить общую урожайность зерновых.