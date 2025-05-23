Пленные украинские военные перед обменом заявили, что откажутся пойти на службу в ВСУ вновь, так как попасть в тюрьму лучше, чем оказаться на передовой. Об этом написало РИА Новости.
«Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. …Я думаю, что я не пойду по второму кругу. Просто не пойду», — приводит агентство слова пленного Ильи Кальдикова.
Бывший танкист ВСУ Михаил Боряк тоже рассказал, что больше никогда не возьмется за управление боевой машиной.
«Пускай тюрьма, но автомат в руки не возьму, не сяду за рычаги», — утверждает он.
Раненый в ходе боевых действиях пленный Кирилл Головин тоже считает, что перспектива попасть под суд на Украине лучше, чем оказаться на линии соприкосновения.
Как писал сайт KP.RU, днем 23 мая Минобороны РФ сообщило, что 270 военнослужащих российской армии и 120 гражданских лиц, среди которых захваченные националистами мирные жители Курской области, вернулись в Россию в рамках обмена с украинской стороной. В военном ведомстве отметили, что взамен Киеву в рамках обмена переданы 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.