Вэнс заявил о кардинальном изменении в политике Вашингтона

Вэнс подверг критике прежнюю стратегию «государственного строительства», назвав её многолетним ошибочным экспериментом. По его словам, Вашингтон теперь сосредоточится на конкретных вопросах безопасности и энергетического сотрудничества, что было продемонстрировано во время визитов в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.