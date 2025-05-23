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Вэнс заявил о кардинальном изменении в политике Вашингтона

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о фундаментальном изменении американской внешней политики, отказавшейся от практики вмешательства во внутренние дела других государств. Выступая перед выпускниками Военно-морской академии, он представил ближневосточное турне президента Трампа как наглядное подтверждение нового курса.

Источник: Life.ru

Вэнс подверг критике прежнюю стратегию «государственного строительства», назвав её многолетним ошибочным экспериментом. По его словам, Вашингтон теперь сосредоточится на конкретных вопросах безопасности и энергетического сотрудничества, что было продемонстрировано во время визитов в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

«Мы проводили длительный внешнеполитический эксперимент, в рамках которого мы обменивали оборону и обеспечение наших союзников на госстроительство и вмешательство в дела других стран», — высказался вице-президент США.

Кажется, не все в Конгрессе США в курсе о смене политического курса страны. Ранее конгрессмен Рэнди Файн, представляющий Республиканскую партию призвал нанести ядерный по Газе, чтобы «урегулировать конфликт».