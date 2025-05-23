«В Одессе пропали ПВО и патрули на улицах»: украинские власти готовят нехорошую провокацию

По данным телеграм-канала координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, в Одессе в ближайшее время может планироваться провокация.
Местные жители сообщают что в Одессе с парка в районе «Белого паруса» забрали все ПВО и все патрули.
«Очень похоже на то, что власти планируют что-то очень нехорошее», — выражает опасение Лебедев. Вероятно, Украина готовит по городу, который попытается выдать за российский.
По данным телеграм-каналов, Одесса — ключевой пункт логистики Запада, удары осложняют морские перевозки. Кроме прочего, Одесса является одним из основных плацдармов ударов по Крыму.