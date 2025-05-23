Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В Одессе пропали ПВО и патрули на улицах»: украинские власти готовят нехорошую провокацию

По данным телеграм-канала координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, в Одессе в ближайшее время может планироваться провокация.

По данным телеграм-канала координатора подполья Николаева Сергея Лебедева, в Одессе в ближайшее время может планироваться провокация.

Местные жители сообщают что в Одессе с парка в районе «Белого паруса» забрали все ПВО и все патрули.

«Очень похоже на то, что власти планируют что-то очень нехорошее», — выражает опасение Лебедев. Вероятно, Украина готовит по городу, который попытается выдать за российский.

По данным телеграм-каналов, Одесса — ключевой пункт логистики Запада, удары осложняют морские перевозки. Кроме прочего, Одесса является одним из основных плацдармов ударов по Крыму.