Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Владимира Зеленского «осознать» тот факт, что Российская армия продолжает наступление. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что «террористические атаки» киевского режима на российские города продолжаются.
По словам председателя ГД, это в очередной раз подтверждает необходимость устранения первопричин конфликта, мирные переговоры пытаются сорвать Евросоюз и их «марионетки в Киеве».
Также Володин заявил, что Россия даст адекватный и жесткий ответ за массированные атаки по российским городам. Важно, чтобы свою ответственность за это чувствовали на Западе и в Киеве, добавил он.
Зеленскому и его покровителям из европейской партии войны надо осознать, что наступление идет по всей линии фронта, заключил спикер Госдумы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса.