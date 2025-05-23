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Володин неожиданно обратился к Зеленскому

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Владимира Зеленского «осознать» тот факт, что Российская армия продолжает наступление.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Владимира Зеленского «осознать» тот факт, что Российская армия продолжает наступление. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что «террористические атаки» киевского режима на российские города продолжаются.

По словам председателя ГД, это в очередной раз подтверждает необходимость устранения первопричин конфликта, мирные переговоры пытаются сорвать Евросоюз и их «марионетки в Киеве».

Также Володин заявил, что Россия даст адекватный и жесткий ответ за массированные атаки по российским городам. Важно, чтобы свою ответственность за это чувствовали на Западе и в Киеве, добавил он.

Зеленскому и его покровителям из европейской партии войны надо осознать, что наступление идет по всей линии фронта, заключил спикер Госдумы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России передать Киеву свой проект документа с условиями урегулирования украинского кризиса.