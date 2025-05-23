«Зеленскому и его покровителям из европейской “партии войны” надо это осознать», — подчеркнул политик.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские лидеры не оставляют надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь. Так Европа хочет снять с себя ответственность единоличную ответственность и разделить ее с Вашингтоном.
Кроме того, Сергей Лавров отметил, что рекордные по своей массовости и жестокости атаки украинских боевиков по гражданским целям в России являются прямым следствием поддержки со стороны ЕС.