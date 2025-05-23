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Володин: Россия наступает в СВО по всей линии боевого соприкосновения

Киев и его еврокураторы должны осознать это, отметил спикер Госдумы.

Источник: Комсомольская правда

Наступление российской армии происходит по всей линии боевого соприкосновения, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его покровителям из ЕС надо это понять. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в видеообращении атаки беспилотников и ракет ВСУ на города России.

«Зеленскому и его покровителям из европейской “партии войны” надо это осознать», — подчеркнул политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские лидеры не оставляют надежды вернуть президента США Дональда Трампа в антироссийский лагерь. Так Европа хочет снять с себя ответственность единоличную ответственность и разделить ее с Вашингтоном.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что рекордные по своей массовости и жестокости атаки украинских боевиков по гражданским целям в России являются прямым следствием поддержки со стороны ЕС.