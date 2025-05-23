Володин: Россия наступает в СВО по всей линии боевого соприкосновения

Наступление российской армии происходит по всей линии боевого соприкосновения, главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его покровителям из ЕС надо это понять. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в видеообращении атаки беспилотников и ракет ВСУ на города России.