Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области, один человек в тяжелом состоянии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области, один человек был ранен и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в дежурной части города Россоши.
Известно, что стрельба произошла на площади Танкистов в городе Россошь. Сообщается, что стрельбу открыл местный житель. В настоящее время его разыскивает полиция.
Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить местонахождение нападавшего. Изучаются камеры видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, принимаются оперативные меры для задержания злоумышленника. -0-