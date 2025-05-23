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Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области, один человек в тяжелом состоянии

Известно, что стрельба произошла на площади Танкистов в городе Россошь. Сообщается, что стрельбу открыл местный житель. В настоящее время его разыскивает полиция.

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области, один человек был ранен и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в дежурной части города Россоши.

Известно, что стрельба произошла на площади Танкистов в городе Россошь. Сообщается, что стрельбу открыл местный житель. В настоящее время его разыскивает полиция.

Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить местонахождение нападавшего. Изучаются камеры видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы, принимаются оперативные меры для задержания злоумышленника. -0-