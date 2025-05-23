Освобожденные пленные ВСУ заявили об отказе воевать снова

Освобожденные украинские военнопленные заявили агентству РИА Новости, что не намерены возвращаться на фронт, даже если это грозит им тюремным сроком. В пятницу Россия и Украина провели обмен: Москва вернула из плена 270 военных и 120 гражданских, включая жителей Курской области, захваченных ВСУ. Взамен Киев получил 270 пленных военных и 120 гражданских лиц.
Некоторые из освобожденных украинских военных рассказали, что больше не хотят участвовать в боевых действиях. Бывший танкист Михаил Боряк заявил, что предпочтет тюрьму, но не вернется к управлению бронетехникой.
Илья Кальдиков, еще один освобожденный пленный, подчеркнул, что не чувствует себя обязанным воевать. По его словам, он не собирается «идти по второму кругу».
Кирилл Головин, получивший ранение на фронте, отметил, что многие призывники изначально не хотели воевать, но боялись уголовного преследования. После плена, по его мнению, они скорее выберут тюрьму, чем возвращение в зону боевых действий.
Ранее было названо число жителей Курской области, удерживаемых Украиной в Сумах.