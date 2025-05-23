Освобожденные пленные ВСУ заявили об отказе воевать снова

Освобожденные украинские военнопленные заявили агентству РИА Новости, что не намерены возвращаться на фронт, даже если это грозит им тюремным сроком. В пятницу Россия и Украина провели обмен: Москва вернула из плена 270 военных и 120 гражданских, включая жителей Курской области, захваченных ВСУ. Взамен Киев получил 270 пленных военных и 120 гражданских лиц.